Mga OFW puwede na uli sa Saudi

Maaari na muling makapagtrabaho ang mga overseas Filipino worker (OFW) sa Saudi Arabia simula Nobyembre kasunod nang gagawing pagbawi sa umiiral na deployment ban.

Sa pahayag ng Department of Migrant Workers (DMW), maaaring muling magsimula ang deployment sa unang linggo ng Nobyembre.

Ito ay kasunod nang makipag-usap ang DMW sa mga opisyal ng Saudi Arabia.

“We are grateful to Minister Al-Rajhi and the government of Saudi Arabia for sharing our concern for the rights of our workers. Likewise, we intend to move forward by working together on implementing mechanisms that would ensure the protection of our workers’ rights and welfare,” sabi ni DMW Secretary Susan Ople.

Ibinahagi ni Ople ang napagkasunduan sa ginawang pagpupulong ang pagbibigay ng ibayong proteksyon sa mga Pilipino.

Dagdag pa ng kalihim, nagkaroon ng isang mainitang balitaktakan ng mga konkretong ideya at mga hakbang para sa protekston ng mga OFW.

Matatandaan na noong Oktubre ng nakaraang taon nang ipatupad ni dating Labor Sec. Silvestre Bello III ang deployment ban bunsod ng P4.5 bilyong pagkakautang ng Saudi employers sa halos 10,000 OFWs. (Mina Navarro/Betchai Julian)