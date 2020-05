Mga OFW pagmumulan ng 2nd wave ng virus

Hindi inaalis ng gobyerno ang posibilidad na pagmulan ng muling pagtaas ng COVID cases o second wave ang pauwing nga overseas Filipino workers (OFWs) sa bansa.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na pinaghahandaan na nila ang posibleng pagtaas muli ng COVID transmission kaya tuloy-tuloy ang mga ginagawang pulong ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases.

Ang mga pauwing OFWs ay galing sa mga bansang mataas ang bilang ng nga namatay at naimpeksiyon ng COVID-19 kaya ngayon pa lamang ay inihahanda na ang paraan para hindi kumalat ang virus sa ibang mga lugar sa bansa.

“Ang nakikita natin ay ‘yung magkaroon ng spike sa ibang mga lugar, isa rito na nakikita natin is yung importation ng transmission through malaking influx of ofws . We are receiving more than 30, 000 and they came from affected areas katulad ng USA, Spain , Italy and other part of Middle East. Doon magkakaroon ng tinatawag na possible transmission,” ani Galvez.

Dahil dito, sinabi ni Galvez na sa airport pa lamang ay agad isasailalim sa COVID test ang mga padating na OFWs para agad na maagapan ang posibleng pagkalat ng infection.

“Naghahanda tayo, lahat ng mga agencies especially yung special task group ng repatriation so that we can test immediately pagdating sa airport.

Naunang inihayag ng kalihim na nakapagtala ang Task Force ng humigit kumulang 600 COVID positive sa mga OFW na kasalukuyang nasa iba’t ibang quarantine centers sa Metro Manila. (Aileen Taliping)