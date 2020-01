Mga obispo sana tamaan ng meteorite sa ulo — Duterte

Bumanat na naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa Simbahang Katolika matapos sabi­hing tamaan sana ng maliliit na meteorite ang ulo ng mga obispo.

Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa National Baptist Day sa SMX Convention Center sa Pasay City nitong Huwebes nang gabi.

Sinabi ng Pangulo na may problema sa mga Katolikong obispo dahil sinabihan siyang hindi naniniwala sa Diyos.

Noong unang panahon lamang aniya ang mga ganitong panini­wala na kapag binatikos ang

alagad ng simbahan ay ituturing na pagano o hindi naniniwala sa Diyos.

“I hope that some little meteorites will hit all the bishops in the head. Something is wrong with them. Because they star­ted to fight and they told me that I am a heretic…why should I?” anang Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Duterte na mas mabu­ting manahimik na lamang ang mga alagad ng simba­han dahil kapag pinupuna niya ang mga ito ay dahil mayroong basehan ang mga ginagawa ng mga ito, partikular ang ilang pari at obispo.

Binubuntis aniya ng ilang alagad ng simbahan ang maraming kababaihan, ang iba ay pinapatay pa, kaya manahimik aniya ang mga ito.

Babaero aniya ang mga ito katulad niya, pero pabirong sinabi ng Presidente na retired na ito sa pambababae.

“You shut up. When I criticize, it’s because you are doing it. You are impregnating so many wo­men, you are even killing women. You shut up because you are a womani­zer– like me but I’m retired,” dagdag pa ng Pangulo.

Inamin din nito na nakatulong sa kanyang pagkapanalo ang pagkuda laban sa Simbahan.

“[W]hen the results of the election came, I got seven 6 million over the next. And so, maybe it’s good to b***s*** the bi­shops. It might make you win,” sabi pa ni Duterte sa natatawang mga tao.

Inilahad din nitong ayaw na umanong maki­pag-away sa kanya ng mga pari at obispo at nang tangunin ang dahilan ay tumanggi na itong sabihin. (Aileen Taliping/Prince Golez)