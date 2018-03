Mga nude photo ikinalat

Hindi totoo ang chicka na ‘disqualified’ na sa Binibining Pilipinas si Michele Gumabao dahil sa paglabas ng kanyang ilang nude photos sa isang pictorial niya before na may kinalaman din sa volleyball.

Meron lang talagang mga grupo na tina-target ngayon ang dating volleyball superstar dahil isa nga ito sa mga frontrunner sa ginaganap na search na next Sunday na ang coronation night.

Dahil kung titingnan ang mga photo na ‘yon ni Michele, halos wala ka ngang makita dahil puro tilamsik ng tubig at madilim na background ang makikita mo sa mga naturang photo.

Pati nga ang isyu sa pagkakakulong ng kanyang ama ay pilit kinakalkal ng mga inggitero at naghahanap lang ng isyu sa future beauty queen natin.

Well, may bago ba sa mga style na ganito?

Makisig laos na manggagamit ayon sa mga fan nina Kathryn, Daniel

Sino ba ang hindi?’ ang pinag-uusapang sagot ni Makisig Morales sa tanong sa kanya sa show ni Kuya Boy Abunda na kung naging crush ba nito si Kathryn Bernardo.

Si Makisig ang unang naging ka-tandem ni Kathryn right after nitong manalo sa isang singing search at magkaroon ng TV projects.

May ilang KathNiel fans ang mabilis nag-akusa ng panggagamit daw ni Makisig sa idolo nila para sa fantaserye nitong Bagani.

May mga tumawag pang ‘oportunista at laos’ sa da­ting child sensation na ngayon nga ay binatang-binata na at hunk na rin ang pangangatawan.

Sure kaming hindi masaya si Kathryn at kahit na si Daniel sa inasal ng ilang supporters nila laban kay Makisig. Well, matikas ngayon si Makisig at sure kaming hindi rin naman kumupas ang galing nito sa pag-arte, lalo na sa pagkanta.

Mga bagay na nagustuhan din ni Kathryn kay Daniel. Kaya sa ilang mga KathNiel fans diyan, behave ha. Wala pa namang ginagawa si Makisig para mag-react ang ilan sa inyo ng negatibo.