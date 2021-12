Mga NPA sa Visayas tablado

Dahil perwisyo lang naman umano sa bayan, tutol si Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan ang mga miyembro ng New People’s Army (NPA) na nabiktima rin ng bagyong ‘Odette’ sa mga kabundukan sa Visayas.

“Don’t bother to help the NPA. Wala namang ginawa ang mga ‘yan kundi sinira lang nang sinira ang bayan natin,” giit ng pangulo.

Ito ang tugon ng pangulo sa mungkahi ni Southern Leyte Gov. Damian Gaviola Mercado na agarang paghahatid ng tulong maging sa mga nakatira sa mga bundok sa rehiyon na sinalanta rin ng bagyo at walang makain.

Ayon sa pangulo, 53 taon nang namemerwisyo sa bansa ang rebeldeng grupo kung kaya’t hindi ito dapat tinutulungan at kinakalinga ng gobyerno.

“Thousands of my soldiers and policemen have been killed in action. Walang karason-rason, they just keep on killing yet they haven’t achieved anything,” dagdag ng pangulo. (Mia Billones)