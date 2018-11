Mga netizen sapol ng expanded anti-wiretapping

NAGPAHAYAG ng matinding pangam­ba si Akbayan Rep. Tom Villarin hinggil sa niratsada umanong pag-apruba ng Kamara sa expanded Anti-Wire Tapping Law.

Ayon sa solon, sa ilalim ng panukala ay pagbabawalan na ang mga ordinaryong mamamayan na mag-ulat ng korapsyon at mga iligal na aktibidad sa gobyerno.

Parurusahan na kasi ang magta-tap, mag-i-intercept o magre-record ng ano mang komunikasyon gamit ang smartphones at iba pang kahalintulad na gadget.

“HB (House Bill) 8378 is too broad and restrictive against potential whistleblowers, watchdogs, anti-crime crusaders and citizens who can be reporters of crime and corruption. It sanctions them rather than encou­rages people to do their duty and obli­gation to right any wrongdoings in government,” pahayag ni Villarin.

Iginiit ng kongresista na dapat rebisahin ang panukala.

“The bill should be revise so as not to go against its intent and avowed purpose of upholding citizens rights and duties,” pagdidiin ng Akbayan solon.

Matatandaan na ang naturang panukala ay inaprubahan sa huli at ikatlong pagbasa nitong Lunes, Nobyembre 26, ngayong taon.

Sinomang lalabag sa mga probisyon ng panukala ay makukulong ng hanggang anim na taon.