Mga netizen sa mga kandidato tumulong na lang po kayo!

Nakalulungkot mga Kabalitaktakan na humagupit sa bansa ang Bagyong Odette bago pa man sumapit ang Pasko.

Bagamat alam na natin na may mga papasok na bagyo sa bansa tuwing Disyembre…

hindi naman inasahan ng kahit sino na ganito katindi ang paghagupit ng Bagyong Odette lalu na sa Visayas at Mindanao.

Sa mga ganitong uri ng sitwasyon mga Kabalitaktakan, hindi maiiwasang umasa ng mga kababayan nating apektado sa lahat ng tulong na maibabahagi sa kanila.

At aminin man natin o hindi mga Kabalitaktakan…isa sa inaasahan ng mga apektadong mamamayan ang tulong mula sa pamahalaan.

Ang masakit nito, hindi pa man lubos na nakikita ang kabuuang pinsalang idinulot ng Bagyong Odette

mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi sa isa sa kanyang mga “ulat sa bayan”…na wala nang pera ang gobyerno!

Katwiran pa ng presidente mga Kabalitaktakan, halos “simot” na maging ang pondo maging para sa pandemya.

Subalit kung matatandaan, buong pagmamalaking sinabi ng presidente noon sa isang “briefing” na mamimigay siya ng saku-sakong pera sa bawat pamilya sa panahon ng kampanya.

Meron namang mabilis na kumilos para tulungan ang mga nasalanta ng bagyo mga Kabalitaktakan at isa na rito ang OVP o Office of the Vice President ng bansa…

yun nga lang, sa halip na ipagpasalamat ang hakbang ng OVP…minasama pa ito ng presidente sa pagsasabing hindi ito dapat nakikipag-kumpetensya sa pamahalaan.

Isa-isa na rin namang “gumalaw” ang iba pang pulitiko lalu na yung mga kandidato sa 2022 elections para magpa-abot ng kani-kanilang ayuda sa mga na-apektuhan ng bagyo.

Kaliwa’t-kanan na rin ang pag-“diskarte” ng mga kandidato at pulitiko mga Kabalitaktakan para maipakita ang kanilang “concern” sa mga na-biktima ng bagyong Odette.

Bidang-bida ngayon sa ibat-ibang platform ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong ng mga pulitiko at kandidato sa mga nasalanta ng bagyo.

Hindi tuloy maiwasan ng ilang netizen na masabing “masuwerte” pa rin marahil ang mga nadale ng bagyong Odette dahil sa papalapit na eleksyon…sa dahilang gagalaw at gagalaw anila ang mga pulitiko at kandidato para makapanligaw ng boto!

Banggit pa mga Kabalitaktakan ng ilang “observer” na makikita naman sa kilos ng mga pulitiko at kandidato ang intensyon ng pagtulong ng mga ito ngayong may naranasang kalamidad sa bansa.

Kaya nga “sigaw” ng mga netizen sa mga kandidato at pulitiko: TUMULONG NA LANG KAYO at wag nang haluan ng pamumulitika ang anumang hakbang na isasagawa para sa kapakanan ng mga nasalanta.

Nakalulungkot na humigit-kumulang sa 300 katao ang namatay, maraming iba pa ang nasugatan, libu-libo ang nawalan ng tirahan at mga ari-arian at mahigit isang milyon katao ang na-apektuhan ng bagyong Odette…

base ito mga Kabalitaktakan sa tala mismo ng DSWD o Department of Social Welfare and Development.

Magka-isa tayo mga Kabalitaktakan sa panalangin na hindi na madagdagan pa ang naturang bilang…kasabay ng paghahangad sa tuluyang pagbangon ng mga nabiktima ng kalamidad.

Hanggang dito na lang muna mga Kabalitaktakan, MALIGAYANG PASKO po sa inyong lahat.

Love you all, staysafe and GOD Bless. Yun oh!