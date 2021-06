Mga netizen nairita: Kambal nina Aga, Charlene nabakunahan na

Nang mabasa namin na nabakunahan na ang pamilya Muhlach, meaning Aga, Charlene at ang kanilang dalawang anak na sina Atasha at Andres sa Muntinlupa, may hinala na kaming may mga magre-react.

True enough, may mga kumukuwestiyon na ngang mga netizen. Hindi kina Aga at Charlene, kung hindi sa kambal nila na sina Atasha at Andres na nakatanggap na rin ng bakuna.

As much as ang goal naman talaga ay mabakunahan na ang lahat, kung hindi man, kahit 50-70% sana ng populasyon para ma-achieve ang herd immunity, parang mga ‘pulis’ ang karamihang netizens na nagkukuwestiyon sa mga nababakunahan na tingin nila, hindi pa kasama sa bracket ng mga ina-allow na mula A1 hanggang A3.

Twenty year old pa lang sina Atasha at Andres at sa bansa kasi, wala pa yatang kasing edad nila ang nabakunahan na, not unless siguro kabilang sa frontliner o A3, yung may pasok sa comorbidity.

So, heto na nga ang ilan sa comment ng mga netizens…

“Ang bilis ng muntinlupa. Nasa A4 na ba sila or buong Muhlach may comorb?”

“Wow akala ko ba frontiners, seniors, peeps with comorbidities, work force bakit pati 2 anak? Asan ang hustisya?”

“’Yan na sinasabing dumaan sa proper channels, oo mga online registration kayo pero tinawag kayo ng maaga. Mas madaming matanda na may sakit until now waiting pa rin matawag. So ‘yung buong family ni Aga ay hindi healthy talaga, lahat sila may malallang sakit!!!!”

Sa isang banda, hindi naman siguro hahayaan nina Aga at Charlene na ma-bash sila, lalo na ang kambal. Kaya siguro naman, may dala silang medical certificate na lahat sila ay pasok sa comorbidities na kategorya.

At base rin sa report, katulad ng ibang mamamayan, dumaan din naman daw sa proseso ang mga ito kunsaan, nag-online registration sa Muntinlupa Vaccine Reg.

Carla wawasakin relasyon nina Max, Rocco

Sa Bataan ang lock-in taping ng bagong sinisimulang serye ng GMA-7, ang “To Have and To Hold.” Nakakausap namin ang isa sa mga bida ng serye na si Max Collins at ayon dito, mga hanggang third week of June pa pala sila naka-lock-in.

Dahil sobrang higpit ng safety protocols, gusto sana naming dumalaw at nakaka-miss na talaga ang mag-set-visit at mag-interview na hindi naman online kung hindi tulad ng dati na face-to-face. Pero hindi na kami nag-attempt na magpaalam dahil malamang, imposible.

Unfair rin siyempre sa lahat ng kasama sa lock-in na bago mag-lock-in taping, seven days na naka-quarantine sa hotel at nag-undergo ng PCR test.

Pero maganda sa location nila at isa ito sa spot sa Bataan na masasabing malamig kahit na summer. Bukod pa sa nasa resort sila kaya para rin silang naka-bakasyon kung wala silang taping day. Medyo bundok na ito kaya malayo talaga sa maraming tao.

Sa isang banda, ibang tema at feeling namin, magiging controversial sa mga manonood ang To Have and To Hold. Adultery pa rin ito, pero may bonggang twist.

Mag-asawa ang role nina Max at Rocco Nacino na taong 2012 pa nang huling magkasama sa isang serye. Kasama rin si Carla Abellana sa serye at mukhang ang character niya ang magiging malaking twist sa diumano’y “picture-perfect” na buhay mag-asawa nina Max at Rocco.

Si Max ay halos kakakasal lang din at mag-iisang taon ang anak, pero napapabalitang on the rocks na ang marriage nila ni Pancho Magno.

Si Rocco naman ay nasa honeymoon stage pa lang ng marriage nila ni Melissa Gohing. At si Carla naman, ikakasal pa lang sa boyfriend na si Tom Rodriguez.

Pero mukhang silang tatlo ay pwedeng maka-relate at mapatanong sa totoong marriage nila kung keri ba nila sakali at same twist sa serye nila ang ma-experience nila, huh!