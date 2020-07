Mga netizen naimbiyerna: Lava gown ni Catriona pinagkakitaan sa pandemya

Hindi nagustuhan ng mga netizen ang ginawa ng sikat na fashion designer na si Mak Tumang, na siyang nagdisenyo rin ng iconic gown ni Miss Universe Catriona Gray, at ito nga ay ang face mask na inspired sa lava gown ng beauty queen.

Makikita sa Instagram ni Mak Tumang ang mga gawa niyang face mask, pati na ang mga presyo nito.

Ang lava ay nagkakahalaga ng P1,500 (4 piraso mask in foldcote bag). Ang lava box naman ay P2,000 (4 piraso mask in signature box). Ang lava luxe ay 25,000 1 piraso beaded mask in signature box.

At sa bawat pagbili raw nito ay may chance na makapagpa-picture sa iconic lava gown sa The Mak Tumang Atelier sa Mexico Pampanga.

Bagamat marami ang nagkainteres na bumili, pero marami rin ang hindi nagkagusto, dahil pakiramdam nila ay pinagkakitaan pa raw ang kasikatan ng lava gown ni Catriona sa panahon ng pandemya.

Hirit ni aesop rock: “Can they just stop glamorizing the pandemic like from ppl are dying all that’s left for u to do is to produce fashionable ppe’s and couture like masks.”

“True and even making a profit out of it!” sey naman ni @idiosyncraziest.

“isuot ko yung box for 25,000. Hahaha!” sabi naman ni @vincecinches.

“Sana ang proceeds mapunta sa maganda. Pero para pagkakitaan lang, parang may mali!” hirit ni Lauren Malones.

Well, bukas ang pahinga ng Abante para sa side ni Mak Tumang.