Mga netizen nabulaga sa PhilHealth taas-butaw

Idinaan ng mga netizen sa social media ang inis sa ipatutupad ngayong buwan na dagdag kontribusyon ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Nag-trending sa Twitter Philippines kahapon, Hunyo 14 ang PhilHealth.

Ilang netizen ang nagsabing dapat gawin na lamang voluntary ang pagkakaroon ng PhilHealth.

Sabi naman ng iba, mas nagagamit pa nila ang health card kesa PhilHealth.

Nakatakdang itaas sa 4% mula 3% ang premium rate ng PhilHealth. Ang taas-singil ay nakapaloob sa Universal Health Care Law.

Narito ang reaksiyon ng mga netizen: @ian_genada: “Philhealth contribution?! Bat ang laki gago.”

@Shei15436227: “Yung tumaas yung deduction sa philhealth, eh mas gamit pa nga yung health card. Just saying.”

@paoissuperhuman: “LOL PhilHealth deduction updates were sent via email today, and the first to complain were the DDS/BBM supporters. Mao na dira! I mean.”

@MightyMonita: “Ang kapal talaga ng mukha ng Philhealth, kinalimutan na ng tuluyan ung nawalang 15 billion and they really have the nerve not only to increase the deduction but they even want us to make up from the previous months which starts from January that the increase wasn’t applied.”

@YanaShcherban: “Philhealth should be voluntary not enforced.”

@SeviSmart: “My below minimum wage and PhilHealth deduction… lord help.”

@mmpogee: “Awit sa new philhealth contribution rates.”

Matatandaang inanunsiyo ng PhilHealth na ngayong Hunyo nito sisingilin ang ipinatupad na pagtataas sa kontribus­yon simula noong Enero 2022. (Issa Santiago)