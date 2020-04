Mga netizen kinilig kina Deanna, Jema

DAHIL kulong ngayon sa kani-kanilang bahay ang mga atleta dulot ng pandemic COVID-19, pakilig naman ang hatid ng mag-dyowang volleybelle na sina Jema Galanza at Deanna Wong.

Ito ay matapos silang maglabas ng mahaba-haba o una nilang 30-minute vlog.

Ang nasabing vlog ay pang-10 na sa kanilang ‘D&Js Who Knows Better’.

Pinasilip ito ni dating Ateneo Lady Eagle setter Wong sa kanyang official Twitter account (@deannawongst).

“Hey guys!! On this last day of March, we have a treat for you as we hold our first 30-minute vlog. See our Vlog #10: D&J’s Who Knows Who Better. 🥴 Hope you guys have fun and don’t forget to like and subscribe! 🏻 Also, don’t skip ads hehe. Enjoy!”

Sa nasabing pakontes na vlog ay bistado kung ano ang kanilang mga kaibahan, ang kanilang ayaw at gusto at kung ano ang kanilang mga paborito.

Bago nagsimula ay nangaral pa ang dalawa kung paano makaiwas sa pandemic virus.

At ang kinakiligan pa ng kanilang mga fan ay ang walang kiyeme nilang asaran at ka-sweet-an. (Aivan Episcope)