Mga netizen hagalpak sa ‘INC’ convo ng teacher, estudyante

Laugh trip ang hatid ng viral post ng isang guro tungkol sa pakikipag-usap niya sa kanyang estudanye na may kulang na requirement para pumasa.

Nakakakuha kasi ng marking INC ang estudyante.

“Ano nak?Wala ka bang plano? INC ka pa rin,” pagsisimula ng teacher.

“Anong plano sir? Oo sir. INC pa rin ho ako. Bkit po?” sagot naman ng estudyante.

Sinagot naman ito ng guro na babagsak na lang ang nasabing estduyante.

Pero sumagot ito ng, “Kailangan b maging katoliko?”

Dito na nagtaka ang guro saka nilinaw ang kahulugan nito.

Aniya, “Anong sinasabi mo? You need to comply sa mga requirements mo para may grade ka. INC means incomplete.”

Sabi naman ng estudyante, “Linawin niyo ho kasi.”

Sa isang ulat, napag-alaman na isang teacher sa Makati high school ang nag-trending na post. Ito ay si Sir Joemar Ancheta na sinabing sa kabila ng nakakatuwang palitan nila ng usapan ng estudyante, ay naiintindihan nito ang mga pinagdadaanan ng mga mag-aaral.

Hiniling din nito sa mga kapwa niya teacher na lawakan pa ang pag-unawa sa mga mag-aaral at huwag nang bigyan pa ng maraming activity para magkaroon ang mga ito ng sapat na panahon para makapagpasa ng mga gawain sa takdang oras.

Pinayo rin nito na mag-ingat sa pagpapaikli ng mga termino para maiwasan umano ang miscommunication.

Umani naman ng iba’t ibang reaksyon sa mga netizen ang naturang post, ang iba ay natawa rin sa naging kalituhan sa komunikasyon ng estudyante at guro, habang ang iba ay tila hindi natuwa.

“I’m a Member of Iglesia Ni Cristo po,Pero ang disrespectful naman. Walang “po” and parang di teacher ang kausap. Mababatikos nanaman kami,Eh hindi naman ang religion namin ang may kasalanan kung bakit disrespectful ang tao.”

Ang iba nag-share din ng kanilang nakatutuwang karanasan noong nag-aaral pa.

“noong high school nga akala ko ng INC, incorporated.”

“Ako naman nong 1st year college kala ko ako pinaka malaki na grades akalain mo 5 yun pala bagsak hayst d kasi ako mahilig umattend ng firstday of school d tuloy ako na orient.”