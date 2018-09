Mga netizen, bilib sa bagong kasal na naghabal-habal

Sa porma ni Renato Beloy, aakalain mong bongga ang pagpapakasal niya sa kasintahang si Rozel noong Agosto 25 sa Cabadbaran City, Agusan del Norte.

Nakasuot kasi ng suit si Renato, habang namumukadkad naman sa ganda dahil sa suot na wedding gown si Rozel.

Pero nang lumarga na sila mula sa simbahan patungo sa kanilang bahay, sumakay lang sila sa habal-habal, isang uri ng transportasyon sa probinsiya kung saan motorsiklo ang ginagamit at may kahoy sa magkabilang panig upang lagyan ng kargamento o angkas na tao.

Hindi naman nagmamadali ang mga ikakasal dahil wala namang trapik sa lugar, at paliwanag ni Renato, limitado ang kanilang budget kaya habal-habal ang ginawa nilang bridal vehicle.

Umarkila rin sila ng multicab pero dahil sa napuno na ito ng mga bisita nila, minabuti ni Renato na isakay ang kanyang asawa sa motorsiklo.

Nakunan ang larawan ang eksena ng bagong kasal habang nakasakay sa motorsiklo at naging viral ito sa social media.

Marami ang humanga sa mag-asawa na kahit hindi engrande ang kasal, hindi ikinahiya ang pagsakay sa motorsiklo upang maipakita lamang ang kanilang pagmamahalan ‘for better or for worse.’

Wala umano itong binatbat sa ibang mag-asawa na gumastos ng malaking halaga sa pagpapakasal, subalit pagdating ng panahon ay naghihiwalay din dahil sa away sa pera at iba pang bagay.