Mga negosyante pautangin buwenamanong panukala sa Kamara

Ang unang panukala na inihain sa Kamara ngayong 19th Congress ay ang pagpapalawig ng pautang ng mga bangko ng gobyerno sa mga micro, small and medium enterprises (MSMEs) upang matulungang makabangon ang mga ito sa epekto ng COVID-19.

Sa ilalim ng House Bill No. 1 o Government financial institutions unified initiatives to distressed enterprises for economic recovery (GUIDE) bill ang Land Bank of the Philippines (P7.5 bilyon) at Development Bank of the Philippines (P2.5 bilyon) ay maglalaan ng P10 bilyon na ipapautang sa maliliit na negosyante.

Ang LBP ay binibigyan din ng kapangyarihan na mag-rediscount ng mga utang ng mga kuwalipikadong MSME.

Ang panukala ay akda nina Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez, Tingog party-list Representatives Yedda Marie Romualdez at Jude Acidre, at presidential son at Ilocos Norte Rep. Ferdinand Alexander Marcos.

Itataas din ng GUIDE bill ang capital stock ng DBP sa P100 bilyon mula sa P35 bilyon.

Ang LBP at DBP ay inatasan na magtayo ng isang special holding company (SHC) na siyang tutulong sa mga MSMEs at strategically important industries (SIC) sa iba’t ibang sektor kabilang ang agrikultura, edukasyon, konstruksyon at kalusugan.

Naaprubahan ng Kamara ang kaparehong panukala noong 18th Congress subalit hindi ito naipasa ng Senado. (Billy Begas)