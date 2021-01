Mga negosyante nganga sa Chinese New Year

Tinatayang milyon-milyong piso ang malulugi sa sektor ng negosyo sa bansa dahil sa kanselasyon ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa Pebrero 12.

Ayon kay Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry (FCCCI) president Henry Lim Bong Liong, apektado sa kanselasyon ng kanilang selebrasyon ang operasyon ng mga hotel, restaurant, mall at mga katulad na establisimiyento dahil sa pagbabawal sa malalaking pagtitipon, pagsasagawa ng dragon dance at kahit ang pagbebenta ng mga lucky charm o pampasuwerte sa mga lansangan sa Ongpin sa Binondo.

Wala na rin aniyang magaganap na prusisyon sa Binondo at Sta. Cruz kung saan ay tradisyunal silang nagbibigay ng pulang sobreng may laman na pera at mga candy para sa mga bata bilang pagbabahagi ng kanilang mga biyaya.

“Tsaka ‘yong mga nagtitinda ng pamsuwerte-suwerte, apektado rin sila. I cannot estimate magkano nawala diyan pero siguro, itong mga ganito, milyon-milyon din ang mawawala sa atin dito,” dagdag ni Lim.

Nais sana umano niyang isulong ang paggasta para umikot ang pera at dumami ang benta na magreresulta naman sa paglakas ng mga produkto at serbisyo. Lilikha ani­ya ito ng trabaho para sa mga tao pero imposible naman itong mangyari ngayon dahil sa pandemya at walang pera ang tao.

Dahil dito nananawagan ang grupo sa pamahalaan na buksan ang ekonomiya.

Gayunman, idiniin ni Lim na iginagalang nila ang desisyon ni Manila Mayor Isko Moreno na pagbabawal sa selebrasyon ng Chinese New Year dahil para rin naman aniya ito sa kaligtasan ng lahat.

“Meron naman kaming sariling celebration, puro virtual na lang. Sa social media, we’ll be greeting each other,” ani Lim.

Aminado rin sa Lim na disma­yado lang sila dahil hindi lang ito ordinaryong Chinese New Year kundi Lunar New Year na ipinagdiriwang din sa China, but in Korea, Japan, Malaysia, Thailand at iba pang bansa sa Asya. (Mia Billones)