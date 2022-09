Mga negosyante atat na sa balik-opisina

Itinulak ni dating presidential adviser for entrepreneurship Joey Concepcion ang mas maraming manggagawa on-site at sinabing hindi naman maiiwasan ang matinding traffic na idudulot nito.

Giit niya, makatutulong sa ekonomiya ang pagpasok ng mga empleyado sa trabaho imbes na nasa bahay lamang.

“Kung lahat tayo nasa bahay, tingnan natin yung nangyari sa pandemya, lahat nakakulong sa bahay, bumagsak yung ekonomiya natin. Halos walang mobility,” pahayag ni Concepcion sa panayam sa dzBB.

“Kung parati tayong nasa Zoom, parati tayong isolated, yung teamwork sa opisina natin nawawala. Importante yan, `yung regular dialogue face-to-face,” ani Concepcion.

Tungkol naman sa sitwasyon ng trapiko na inaasahang lalala kapag parami nang parami ang mga empleyadong pisikal na nagre-report sa trabaho, sinabi ni Concepcion na iyon talaga ang nangyayari pero magandang balita naman ito para sa ekonomiya.

“We can’t avoid that. Sa mga lugar na talagang doing well, you really see traffic. That means there is commercial activity, there is movement. That is a sign of the economy moving also. Of course medyo inconvenient sa iba,” aniya.

“So traffic to me is good news. When there is no traffic in the street parang lockdown tayo,” ayon pa kay Concepcion. (Issa Santiago)