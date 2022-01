Mga NCR worker tinaningan sa bakuna

Nagbigay ng taning ang pamahalaan sa mga hindi pa bakunadong empleyado o manggagawa sa National Capital Region (NCR) para magpaturok na kung gusto pa nilang makasakay sa pampublikong transportasyon.

Kasama rin sa binigyan ng taning ang mga partially vaccinated o mga naka-isang turok pa lang ng bakuna kontra COVID-19.

May 30 araw mula Enero 26 ang mga hindi pa bakunado at mga partially vaccinated para makumpleto ang kanilang bakuna. Paglipas ng 30 araw, hindi na pasasakayin sa mga pampublikong transportasyon katulad ng bus, dyip at tren ang mga hindi pa nakakakumpletro ng bakuna.

Nabatid na napagkasunduan ito nina Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III, Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año, at Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade sa ginanap na inter-agency meeting noong Enero 21 matapos ipakita sa kanila ang mga datos kaugnay sa vaccination rollout ng gobyerno.

Ayon kay DOTr Undersecretary Artemio Tuazon Jr. layon ng desisyong ito na mabigyan ng proteksyon mula sa pagkahawa sa COVID ang mga wala pang bakuna at partially vaccinated na mga manggagawa na sumasakay sa mga pampublikong transportasyon lalo pa ngayong may Omicron variant na.

Nilinaw naman na hindi nila pinipigilan ang mga walang bakuna na magtrabaho dahil puwede pa rin silang pumasok sa kanilang mga workplace.

Hindi lang aniya puwedeng sumakay sa mga pampublikong transportasyon ang mga hindi pa bakunado paglipas ng Pebrero 25.

“They are simply not allowed to use public transportation, but can still use other means such as active transport, private vehicles, or company shuttle services,” lahad ni Tuazon.

Binigyang-diin ng opisyal na kapag hindi ginawa ito ng gobyerno ay marami pang industriya at negosyo ang maaapektuhan ng pandemya.

Sinimulan kahapon, Enero 26, ang 30 araw na taning at matatapos ito sa Pebrero 25. (Ray Mark Patriarca)