Mga NCR ospital punuan sa coronavirus patient

Umabot na sa “full capacity” ang intensive care unit (ICU) para sa COVID-19 patients ng Philippine General Hospital (PGH).

“Katatanong ko lang ngayong umaga, ‘yong ICU po ng COVID sa amin sa PGH ay puno ‘no. Wala pong vacancy,” ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas del Rosario.

Ayon kay Del Rosario, kinakailangan na ng PGH na i-convert ang ibang lugar para maglagay ng ICU setup dahil sa kakulangan ng ICU Beds.

Gayundin, sinabi ni Manila Mayor Francisco ‘Isko Moreno’ Domagoso na okupado na ang 300 sa 344 bed capacity ng Manila COVID-19 Field Hospital.

Dalawang ospital rin sa Quezon City ang napag-alamang nasa full capacity na rin sa COVID patient.

“Steady po ang pag-increase ng aming mga admissions. In fact, kagabi po ay naitala na 169 COVID patients na po ang naka-admit sa aming facility—sa aming COVID ward, sa both sa pay at sa charity,” ani Del Rosario.

Samantala sinabi ni Dr. Glenn Mathew Baggao, chief ng Cagayan Valley Medical Center na muling dumagsa sa pagamutan ang mga COVID-19 patient.

“We just hope that the Delta variant is still out here in Cagayan as only the case in Solano, Nueva Vizcaya has been confirmed, so far,” ayon kay Baggao.

Kabilang umano sa mga bayan na may mataas na kaso ang Tuguegarao, 57 patients, Gattaran (Cagayan), six patients, Amulung 5 City of Ilagan (Isabela) 5, Baggao (Cagayan) 4 atTumauini (Isabela), may apat na pasyente. (Juliet de Loza-Cudia)