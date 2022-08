Mga NCR mayor palaban sa no-contact apprehension

Nanindigan ang limang lungsod sa Metro Manila na epektibo ang pagpapatupad ng no-contact apprehension program (NCAP) sa kanilang mga lugar para madisiplina ang mga driver at masunod ang mga batas-trapiko sa lansangan.

Sa joint statement na ipinalabas ng mga alkalde sa Maynila, Valenzuela, Parañaque, San Juan at Quezon City, iginiit nila na tutol sila na ihinto ang pagpapatupad ng NCAP dahil bukod sa nasusugpo ang korapsyon sa pagitan ng mga driver at traffic enforcer, nababawasan din ang pang-aabuso ng mga truper sa kalye sa takot na mahuli at matikitan sila.

Sinabi ng mga ito na itutuloy nila ang pagpapatupad ng NCAP para maturuang sumunod sa batas ang mga motorista.

Anila, aprubado ng kanilang mga konseho ang programa sa layuning mabawasan ang human intervention sa traffic enforcement, madisiplina ang mga motorista at matiyak ang kaligtasan ng motorista at publiko.

Dagdag nila, mismong si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ang nagsabi na dapat ng maging digitized ang gobyerno para maging accesible sa publiko at maayos na pagseserbisyo ng gobyerno.Kinikilala at nirerespeto rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang desisyon ng mga LGU kaugnay ng pagpapatupad NCAP alinsunod sa kanolang local autonomy sa ilalim ng Local Government Code of 1991.

Nauna nang hiniling ng mga transport group sa Land Transportation Office na suspindihin ang NCAP dahil hindi ito makatarungan sa mga operator. (Joven Delantar)