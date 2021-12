Mga NCR incumbent mayor ‘di matibag

Malakas pa rin ang tiwala at kumpiyansa ng mga botante sa mga kasalukuyang local government officials sa National Capital Region (NCR).

Kabilang dito si Quezon City Mayor Joy Belmonte na no. 1 choice na may 62% laban kay Mike Defensor, 30% rating.

Kumbinsido naman sa track record at performance ng mga Tiangco ang mga taga-Navotas kaya suportado nila si Mayor Toby Tiangco (82%) na tumatakbo para sa pagka-kongresista at kanyang kapatid na si Cong. Rey Tiangco (77%) sa pagka alkalde laban sa mag amang Gardy Cruz (7%) at RC Cruz (10%).

Samantala, nais naman ng mga taga Caloocan City na ipagpatuloy ang mga programa at proyekto ng mga Malapitan kaya preferred choice si Cong. Along Malapitan na may 71% laban kay Cong. Egay Erice na may 28% rating sa pagka alkalde ng lungsod. Si Mayor Oca Malapitan naman ay siguradong panalo sa kanyang dating pwesto bilang Congressman.

Sa Pasig City, top choice pa rin Mayor si Vico Sotto na may 67% laban sa challenger na si Vice Mayor Iyo Bernardo na may 32% voters preference. Si Mayor Marcy Teodoro naman ng Marikina City na may 48% ang nangunguna laban kay Cong. Bayani Fernando na may 41%.

Si Cong. Ruffy Biazon naman na tumatakbong Mayor ng Muntinlupa City ay nakakuha ng 62% laban kay Marc Red Marinas na nakatanggap ng 29% vote count. Sa Taguig City, lamang naman si dating Mayor Lani Cayetano na may 63% votes laban kay dating Cong. Arnel Cerafica na nakakuha ng 31% vote count sa karera para sa pagka alkalde. Sa Manila, nanguna naman sa pagka alkalde si Vice Mayor Honey Lacuna na may 48% laban kay dating Rep. Amado Bagatsing (31%) at Alex Lopez (14%).

Sina Mayor Abby Binay ng Makati City (88%), Mayor Emi-Calixto Rubiano ng Pasay City (80%), Mayor Francis Zamora ng San Juan City (75%), Benjamin Abalos Sr. ng Mandaluyong City (84%) , Rep. Weslie Gatchalian ng Valenzuela City (85%), Mayor Imelda Aguilar ng Las Pinas (85%), Rep. Eric Olivarez ng Paranaque City (65%) ay mga front-runners sa 2022 mayoralty race at walang kinakaharap na serious contenders.

Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, ang mga incumbents nasa bentahe— ang malawak na resources ng gobyerno ng isang incumbent na ginagamit upang direktang at personal na kumonekta sa mga nasasakupan sa panahon ng pandemya. Mas pinili ng mga botante ang nasubok at napatunayang pamumuno kaysa makipagsapalaran habang sumusulong tayo sa pagbangon na dala ng krisis sa COVID-19.