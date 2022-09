Mga nat’l trackster sabak sa 7-11 Run

MAGBABALIK sa kalsada matapos ang dalawang taong virtual running ang 7-Eleven Run Series tampok ang mga miyembro ng national team sa dalawang araw na pisikal na karerang sabay-sabay sa Manila, Cebu at Davao sa Setyembre 24-25.

Ayon kay National Masters and Seniors Athletics Association of the Philippines president Jose Ang, Jr., na ssiya ring 7-11 eWallet/Digital Team managing director at General Merchandise Division head, open sa lahat ang aktibidad na ninanais maibalik ang pisikal na aktbidad sa bansa matapos ang pandemya.

“Ibinabalik ng nangungunang convenience store ang saya at kilig sa pagtakbo kasama ang 10th installment at 5th simultaneous event sa Manila, Cebu, at Davao upang ipagdiwang ang engrandeng pagbabalik ng dalawang araw na pisikal na kaganapan sa Set. 24-25,” pahayag niya nitong isang araw.

Nakalaan sa 7-11 Run 2022 ang mga papremyong salapi, malalaking freebies mula sa mga tatak ng sponsor, at isang pagkakataong tumakbo sa isang internasyonal na kompetisyon.

Mayroong siyam (9) na kategorya ng distansya na mapagpipilian na kabibilangan ng 3K, 5K, 5K Buddy, 10K, 10K Buddy, 16K, 21K, 32K, at 42K, na may mga medalya at papremyong cash mula P2K-P25K.

Ang mangungunang tatlo sa pangkalahatang lalaki at babae na Pilipino sa 21km, 32km, at 42km ay may pagkakataong tumakbo sa pagkatawan sa bansa sa isang international marathon.

Ang mga kalahok ay maaaring magsagawa ng mabilisang pagtakbo ng grocery sa dami ng freebies na maaaring makuha mula sa mahigit 30 sampling booth sa kagandahang-loob ng mga kasosyo sa tatak ng 7-11 sa Alabang, Muntinlupa o Manila leg, Cebu Business Park, Ayala Center para, at SM City Davao Ecoland.

Mag-aalok ang mga partner brand ng kanilang mga paboritong meryenda, inumin, pang-araw-araw na mahalagang bagay nang libre. (Lito Oredo)