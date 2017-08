Mga nasa ‘Duterte list’, ‘wag matakot kung nagbago na — Bato

Kasunod na babala ng Philippine National Police (PNP) na marami pa ang nakapila sa ‘Duterte list’ pagkatapos ang pagkakapatay kay Ozamiz City Mayor Reynaldo “Aldong” Parojinog, tila dinadaga na sa dibdib ang mga personalidad na sangkot sa droga.

Pinayuhan ni PNP chief Dir. Gen. Ronald Dela Rosa ang mga narco-politicians na nasa ‘Duterte list’ na ‘wag matakot kung wala namang ginagawang masama.

Ito ang tila pagpapakalma ni Dela Rosa sa lumalakas na kaba ng mga nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na baka isunod sila kay Mayor Parojinog.

Ayon kay dela Rosa, nagsasagawa sila ng ‘case buildup’ para patunayan kung talagang sangkot o hindi ang mga nasa Duterte list sa pagbebenta ng ilegal na droga.

“Kaya nga may case build up, a case can be built or unbuilt, depending on the prevailing situation, yung nasa listahan ni Presidente kung walang gawa ng masama bakit matakot,” ani Dela Rosa.

Pero babala ng PNP chief sa mga narco-politicians, kapag validated ang report na patuloy pa rin sa illegal drug trade, hindi umano magdadalawang-isip ang kapulisan na tugisin ang mga ito.

Una nang sinabi ng PNP chief na wala naman silang target areas, bagkus, ang kanilang operasyon ay ikinakasa kapag validated ang ulat ukol sa galaw ng isang narco-politician.

Unang sinampolan noon ng PNP ang dating alkalde ng Albuera na si Rolando Espinosa at isinunod si Saudi Ampatuan Mayor Samsudin Dimaokum noong nakaraang taon.

Ang kaso naman ng mga Parojinog ng Ozamiz City ang ikatlong insidente ng mga narco-politician na in-operate ng PNP.