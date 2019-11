Mga nakit-ang vape user gipangsikop apan wala bilanggoa – PNP

Bisan sikopon sa kapolisan , dili hinuon bilanggoun o pasakaan ug kaso ang mga tawo nga masakpang mogamit og vape o e-cigarette sa publikong lugar.

Matud ni Philippine National Police (PNP) Officer in Charge Pol.Lt. Gen. Archie Gamboa, nga kinahanglan pa og executive order aron masilotan ang molapas sa EO 26 o smoking ban.

Kaganiha, giklaro ni Gamboa ang gipagawas na memorandum kabahin sa pagsikop sa mga migamit og vape o e-cigarette.

“We can arrest but we cannot punish, arrest is not punishment; pagkatapos hulihin ay ibo-blotter sa istasyon ng pulisya ang mahuhuling vape user at pagkatapos ay pakakawalan na ito,” pagpasabot ni Gamboa.

“If you include vape in that executive order, it’s actually an expansion of the definition of smoking. Kaya nga sabi ko, pwedeng i-implement agad because it’s an expansion of the definition of smoking,” mtud pa sa opisyal.

Kagahapon, mipagawas og memorandum si Gamboa nga nagdeklara sa tanang kampo sa kapolisan nga “no vape zone.”

Gimanduan usab niini ang Criminal Investigation and Detection Group, mga regional director ug police regional office nga sikupon ang sibisan kinsa nga mogamit og vape.