Mga nakaprotestang ballot box nawawala sa Taguig City auditorium

SA kabila ng kautusan ng Commission on Elections (Comelec) na bantayan at pag-ingatan bunsod ng nakahaing election protest, nadiskubre ang pagkawala ng mga ballot box na naunang inilagak sa Taguig City Hall Auditorium.

Hinihinala na ang iligal na pagkuha sa mga ballot box ay isang desperadong hakbang ng kampo ni Mayor Lino Cayetano matapos maglabasan ang mga ebidensiyang magpapatunay sa malawakang da­yaan sa nakaraang halalan sa lungsod.

Kasabay nito ay pormal nang inihain ni Atty. Maria Bernadette V. Sardillo, abogado ni ex-1st. Dist. Taguig City-Pateros Rep. Arnel M. Cerafica, nakatunggali ni Cayetano sa city mayoralty post ang Manifestation of Grave Concern sa Comelec Second Division kamakalawa.

Nauna rito, nagpalabas ng Precautionary Protection Order ang Comelec at inaatasan ang Taguig election officer na siguruhin ang integridad ng mga ballot box na nasa ilalim ng safekeeping ni City Treasurer Atty J. Voltaire l. Enriquez.

Bagama’t walang kaukulang kautusan mula sa Comelec at walang abiso sa kampo ng nagpoprotesta, noong Nobyembre 20 ay kinuha sa city auditorium ang mga balota at inilipat umano sa isang storage faci­lity sa Brgy. Bagumbayan, Taguig.

“We submit to the sound discretion of the COMELEC should it deem it proper to impose the ne­cessary sanction against the Office of the Election Officer and the City Treasurer,” dagdag ni Sardillo.

Hinihintay pa ang panig ng kampo ni Cayetano para mabigyan ng linaw ang nasabing usapin.