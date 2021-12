Mga naka-bikini hanap ni Digong sa Siargao

Ipinahayag kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay nag-antay ang mga bebot na naka-bikini sa kanyang pagbisita sa Siargao Island.

Noong Miyerkoles, binisita ni Duterte ang mga nabiktima ng bagyo sa Surigao del Norte na isa sa mga lalawigang grabeng sinalanta ng bagyong ‘Odette’ noong nakaraang linggo.

Pagdating sa isla, nagtalumpati si Duterte at agad nitong hinanap ang mga babaeng naka-bikini. “We saw bikini-clad women in the magazines here. Where are they? Ah they aren’t residents here? Oh you… They didn’t wait for me,” pahayag ng Chief Executive sa kanyang talumpati.

Idinagdag pa nito na may nakaharap siyang isang maganda pero walang ngipin na babae sa naturang lalawigan. Nagbiro pa ang presidente at sinabing baka naubos ang ngipin ng babae sa kasagsagan ng bagyo.

“There’s a beautiful woman over there where we made our first stop. But when she laughed, I saw she had no teeth. Maybe they got knocked in the typhoon,” ayon kay Duterte.

Aniya pa, babalikan niya ang babae at dadalhin niya sa dentista. “I’ll go back for her and take her to the dentist so she can have new teeth,” aniya.