Mga nagpakatap og fake news kang Duterte sa Thailand silotan – Panelo

Gikondenar sa Malacañang ang malisyoso ug fake news batok ni Presidente Rodrigo Duterte subay sa pagtambong niini sa 35th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit sa Bangkok, Thailand.

Subay niini nag-viral ang pekeng news article na giingong giingnan sa Thai King ang Presidente nga magtarong sa ASEAN summit.

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga walay gipiling panahun ang mga detractor sa Presidente aron maulawan kini ilabi na sa international community busa angayang hatagan og leksiyon kini.

“The Palace condemns the latest black propaganda waged by the President’s fierce and unthinking critics and detractors by peddling bogus news,” matud ni Panelo.

Gipahimangnuan sa kalihim ang mga kritiko sa Presidente nga ang paggamit sa Hari sa Thailand sa mga pagpamakak adunay tukbang nga silot busa angayang manubag ang nagpakatap sa fake news.

“Thailand has one of the strictest lese-majeste laws in the world. Harming Philippine-Thai bilateral relations by defaming the monarchy through lies and falsehoods is punishable by prison term, and those behind this recent insolence must face such a grim but deserving consequence,” dugang pa ni Panelo.

Gitayming ang pagpakatap sa fake news sa adlaw nga miabot si Presidente Duterte sa Thailand busa daling nagpagawas ug pagpasabot ang mga opisyal sa Palasyo nga walay ingon nianang isyu .

Matud ni Panelo nga angayang masayran sa mga kritiko sa Presidente na kung anaa sa official trip kini sa gawas sa nasud gipadaplin ang politika .

Matud niya nga klaro nga nag gipakita sa mga kritiko ni Presidente Duterte kung unsay matang sa minorya kini sa nasud. (jess campos)