Mga nadale ng LandBank scam nasaan kayo?

Nanawagan ang LandBank of the Philippines (LBP) sa mga guro na biktima ng phishing ang deposito at sahod sa naturang bangko na lumutang para maaksiyunan ang kanilang reklamo.

Iginiit rin ng LandBank na makipagtulungan sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) sa alegasyong ‘phishing’ na bumiktima sa 20 guro.

“We are also reaching out to the affected teachers and conducting an internal investigation on their complaints. In the meantime, we assure our clients and the general public that LandBank’s systems remain stable and secured,” ani LandBank president at CEO Cecilia C. Borromeo.

“We will actively participate in this investigation and extend full cooperation to the NBI with the end in mind of further securing our depositors’ hard-earned money,” giit pa nito.

Sa katunayan aniya ay humihingi na sila sa Department of Education (DepEd) ng listahan ng mga gurong nabiktima ng sinasabing ‘online’ banking fraud.

Binigyang-diin pa niya na para palakasin ang seguridad ng bangko, kinakangailangang ang mobile number ng mga kliyente ay tatanggap lamang ng one-time passwords upang patotohanan o mapatunayan ang kanilang digital financial transactions kapag gagamit sila ng LandBank app o iAccess, sa halip na email.

Una rito ay nagbabala ang Teachers’ Dignity Coalition (TDC) na pananagutin ang LandBank matapos na 20 nilang guro ang nabiktima ng ‘online’ banking fraud mula pa noong 2021 hanggang ngayong Enero­ ng kasalukuyang taon.

Batay naman sa pahayag ng LandBank, na-hack umano sa pamamagitan ng phishing ang mga device ng mga guro kaya nakompromiso ang kanilang mga personal na impormasyon. (Dolly Cabreza)