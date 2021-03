Mga mungkahi ngayong Marso

Pumalo nitong linggo ang sunod-sunod na matataas na bilang ng mga kababayan nating nahahawa ng COVID-19. Nakapanlulumo na kung kailan naman nagsimula na tayong makapagbakuna, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga kaso sa ating bansa na ngayo’y nagbabadya nang umabot sa kabuuhang bilang na 700,000.

Isang taon nang magsimula ang kalbaryong ito, muli na namang bumigat ang pasanin ng ating mga ospital at mga frontliners. Ngayong linggo lang, marami nang ospital ang nagpahayag ng kakulangan ng kakayahang makatanggap ng mga pasyente. Nasa mga balita na rin ang hinaing ng mga LGU na nahihirapan nang makahanap ng pagdadalhan ng mga pasyente mula sa kanilang mga lugar. Nariyan pa ang iba’t ibang isyu tungkol sa bakuna: Mga pilit na nangunguna sa priority list, ang mabagal na pag-usad ng pagbabakuna, pati na ang hinaing ng private sector tungkol dito.

Iilan lamang ito sa mga problema natin sa kasalukuyan. Sigurado naman akong lahat tayo naghahangad na malampasan ito. Kaya nga naghigpit na naman ang quarantine ng maraming lugar para kahit papaano, makatulong sa pagpapabagal ng hawaan. Napakalungkot pero tila kulang pa rin ang mga ito at kailangan nating kumilos at gumawa ng paraan para makalaban.

Isang suhestiyon ni VP Leni Robredo ay ang noon pa natin paulit-ulit na sinasabi: massive testing, contact tracing, at isolation. Maraming hindi makaiwas lumabas dahil kailangang pumasok sa opisina at magtrabaho, at hindi ito dahil matigas ang ulo ng Pilipino. Mas mataas ang kaso ngayon kumpara noong isang taon, kaya hindi uubra na ang target nating ma-test ay pareho lang nang dati. Double time ang testing kumbaga, para kahit papaano may pagkakataon tayong mapigilan ang lalo pang pagkalat ng virus at mabawasan ang mga kababayan nating nahahawa.

Isa pang mungkahi ni VP Leni ay ang pagpapabilis ng pagbabakuna. Sa ngayon, wala pa sa kalahati ng mga frontliners natin ang nababakunahan. Maliban sa mabagal na pagdating ng supply ng bakuna, mabagal din mismo ang pag-roll-out nito sa ating mga frontliners. Batid naman natin ang mga isyu tungkol dito, pero may mas mabisa at mabilis na paraan kung pagtutulung-tulungan pag-isipan ng solusyon.

Sabi ni VP Leni: “This is what we have been asking since last year—prepare the deployment plan, treat it as a logistics problem, identify and train vaccinators, prepare large vaccination centers that will make possible a more efficient rollout.

Totoo na problema pa ang supply ngayon. Pero yung konting supply na dumating sa atin, hindi pa natin ma deploy with speed and dispatch. Let us assess where the bottlenecks are. 1M palang supply natin, pero in 17 days hindi pa nga tayo naka 50% utilization, papaano na kung 70M na yung available?”

Kasabay na dito ang mga hinaing ng private sector at LGU na gusto lamang makatulong na maprotektahan ang kanilang mga empleyado at komunidad. Tila dadaan sila sa butas ng karayom para lang makabili ng bakuna. Sana huwag na natin sila pahirapan. Ang kaya ng mga malalaking kumpanya, baka hindi kayanin ng mga maliliit. Pakinggan natin sila. Pare-pareho naman tayong naghahanap ng paraan para makausad mula sa pandemyang ito.

Iilan lang ito sa mga nabanggit ni VP Leni na mungkahi para sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Mapapansin niyo, hindi ito mga bagong suhestiyon at sigurado akong naikuwento ko na ang ilan dito nitong mga nakalipas na buwan. Paulit-ulit nalang natin nababanggit hindi para manira o magturo, pero para ipaalala na napakalaki ng problema natin—-sa laki nito, kailangan magtulungan para may laban tayo. Hindi ngayon ang panahon para magkawatak-watak. Gaya nga ng sabi ni VP Leni, “Our problem at hand is huge. We have to deal with this collectively. Huwag sana masamain ang suggestions.”