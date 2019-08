Mga millennial kid na bigatin ang talento, angat sa lahat

Ni: Dondon Sermino

Sa panahon ngayon, hindi puwedeng maganda o guwapo ka lang. Dapat may talent ka. Dapat angat sa iba ang kahusayan mo. Hindi yung basta-basta talent lang.

Sa millennial age, hindi sapat na isa lang ang kaalaman mo, dapat all around ka, dapat expert ka sa lahat ng bagay. Marunong kang kumanta, sumayaw, umarte, tumugtog ng instrument.

Sa panahon ngayon, na lahat ay gustong sumikat, na lahat ay gumagawa ng paraan para makilala, sa pamamagitan ng social media, dapat ay kakaiba ang dating mo. Kumbaga, dapat may sarili kang identity na madali kang matatandaan ng mga manonood. Na kung wala ka ngang alam, at halos katulad ka lang ng karamihan, mapag-iiwanan ka.

At dito nga angat sa lahat ang mga kabataan na naging bisita ng “Abantelliling”. Dahil bukod sa magaganda at mga guwapo sila, lahat sila ay mahusay kumanta. Talento na puwede nilang dalhin kahit saan man sila mapunta.

At heto nga sila, kilalanin natin ang mga maituturing na bigating pambato ng milenyo.

Gwyneth Dorado: Lea, Kathryn ang peg

Hindi rin pakakabog kung husay sa pagkanta si Gwyneth Dorado na talent din ng Virtual Playground.

At isang katibayan diyan ay ang pagiging finalist niya sa “Asia’s Got Talent Season 1”, na ginanap sa Singapore, na kung saan ay ang El Gamma Penumbra ang nanalo.

Si Gwyneth ay isang mahusay na singer, theatre, musical actress (nakalabas na siya sa Annie 2016 bilang si July) at nu’ng 2017 ay bumida rin siya sa The Sound of Music sa Solaire Hotel, kasama ang mga international cast. At siyempre, si Lea Salonga ang idolo niya.

“Sa father ko talaga ako nagmana ng pagkanta. Nagka-choir po talaga siya noon. Six years old ako nu’ng natuto akong kumanta. Nu’ng marinig ng parents ko na marunong akong kumanta, pinasok nila ako sa Center for Pop para mas ma-practice pa ang boses ko.

“Then nu’ng marunong na talaga akong kumanta, nag-audition na ako sa mga singing contest. Nag-aral din ako tumugtog, keyboard. Mahilig talaga ako sa music,” sabi ni Gwyneth.

Si Darren Espanto raw ang idol niya sa pagkanta. Pero si Kathryn Bernardo ang gusto niyang tularan talaga.

“Ang lagi kong chini-check sa Instagram ay si Darren Espanto. Idol ko po siya. Pero ‘yun nga po, si Kathryn Bernardo talaga ang gusto kong tularan. Napakagaling niyang umarte.”

Sa totoo lang, bibidahin din ang dating ni Gwyneth, na napakaganda ng mukha.

“Gusto ko rin po talaga ang ac-ting. Lahat ng opportunity na dumarating gusto kong tanggapin.”

“Pero, ang dream ko po talaga ay makapag-inspire ako ng mga kabataan. Na kapag may dreams sila, tuparin nila, na makakaya rin nila.

“Gusto ko ring turuan ang mga kabataan na gamitin ang social media sa magandang paraan. Marami kasi ang nagiging adik sa ganiyan. May iba na ang tinuturing na friends ay ang social media,” sambit pa ni Gwyneth.

Rian Pizarras: Mana kay Jan Marini

Kaabang-abang din si Rian Pizarras, anak nina Jan Marini at Gerard Pizarras. Bukod sa magandang boses, magandang mukha, mahusay rin sa mga musical instrument si Rian.

“Dati ko pa po gustong maging singer, pero ngayon lang sila pumayag kasi mag-i-18 na po ako.

“Bata pa po ako lagi akong kumakanta sa school. Lagi rin kami nagha-harmonize ni mama sa bahay. At kumakanta rin ako sa church. Doon ako na-train talaga.

“Then, nag-aral din po ako ng musical instruments, like guitar, piano, ukulele.”

“Suportado naman po ako ng magulang ko sa pagkanta. Pero, sabi ko nga, gusto ko rin kasi muna na mag-graduate ng high school bago pasukin ang showbiz. So now pumayag na sila.”

Wala ba siyang planong umarte, na kung saan ay expert ang mga magulang niya?

“Ayoko rin po kasi talaga. Hindi ako marunong umarte. Hanggang pag-model siguro, puwede. Pero acting po, hindi po talaga.

“Oo nga po, alam ko rin po na magagaling na artista ang parents ko. One time sinama ako ng mama ko sa taping, nakita ko siyang umiiyak, kaya umiyak na rin ako. Hahahahaha!”

Si Ed Sheeran ang impluwensiya sa musika ni Rian. Pero sa mga artista, ang nanay lang daw talaga niya ang idolo niya.

“Yes po, si Mama lang talaga ang idol ko. Hahahaha!”

Anyway, bagama’t millennial, mga lumang kanta rin ang madalas awitin ni Rian.

Yohance Buie: Bruno Mars of the Philippines

Pamilyar na sa marami si Yohance Buie, ang tinawag na Bruno Mars of the Philippines ng “The Voice Kids” ng ABS-CBN.

Sa galing kumanta, sa kaguwapuhan, sa style, hindi nga siya pakakabog. At bukod sa pagkanta, magaling din siyang mag-rap.

Nu’ng sumali nga siya sa “The Voice Kids” noon, agad siyang nag-tren-ding sa blind audition pa lang. Hindi man siya pinalad manalo, nagmarka naman ang kahusayan niya sa publiko.

Sa Antipolo City nga ay markado rin ang galing niya sa pagkanta. Aba, naging grand champion lang naman siya sa ‘Antipoleno Lookalike Singing Contest’ at siyempre ay si Bruno Mars ang ginaya niya. At naging finalist din siya sa Lola’s Playlist ng “Eat Bulaga”.

Bukod sa pagkanta, pag-rap, isa rin siyang modelo, at youth advocator. Tumutulong siya sa mga kabataan na lumayo sa bisyo. Mahilig din siyang maglaro ng basketball.

Ang nanay ni Yohance ay guro ng mga bata na may special na pangangailangan. Ang kanyang ama na isang Amerikano ay teacher rin ng Math sa Amerika.

Bukod sa pagkanta, ang pag-arte rin ang gusto niyang gawin. Naranasan na niyang umarte sa isang short film na ang titulo ay “Sorbetes”.

Pero, paano nga ba niya nadiskubre na mahusay siyang kumanta?

“Nu’ng bata ako sa church kumakanta na talaga ako. Six years old ako noon. Ang mommy ko ang super fan ko, naisipan niya na ipa-train ako na kumanta.

Simula noon nag-audition na ako, sumali na ako sa ‘The Voice Kids’, at ‘yung sa Antipolo contest. Nag-aral din ako mag-guitar noon,” kuwento ni Yohance.

Idol ni Yohance si Will Smith.

“Pero sa local ang idol ko ay si Robin Padilla.”

Ang magisang isang mahusay na singer ang pangarap ni Yohance.

“Gusto kong maging great singer po talaga. Gusto ko ring maging inspirasyon sa mga kabataan. Na instead na mag-computer, mag-gadget maghapon, gumawa rin sana sila ng maganda.

“Like ako may advocacy ako, na tumutulong ako sa mga bata na gumawa ng maganda. Ini-educate namin ang mga bata na ‘wag gumawa ng masama o magbisyo,” sabi ni Yohance na miyembro nga ng Universal Peace Federation.

Si Yohance ay talent ng Virtual Playground ni Dondon Monteverde. At salamat kay Benj Paras sa pagsama niya kay Yohance para maging special guest sa “Abantelliling”.

Brenna Garcia: Bet si James Reid

Bata pa lang si Brenna Garcia ay naranasan na niyang umarte, kumanta sa harap ng telebisyon. Part nga si Brenna ng “Goin’ Bulilit”.

Sa totoo lang, napakagandang bata ni Brenna. At ang husay rin talagang kumanta.

“Sa ngayon mas focused ako sa dancing at singing. Sa ngayon po, kung mabibigyan ng chance, gusto ko ring maging kontrabida.”

Mahusay ring sumulat ng kanta si Brenna.

“Tatlong kanta na po ang nagawa namin ng mga kaibigan ko sa school. Hindi pa lang nire-release in public. Sa school na lang muna siya. Worship song ‘yung dalawa. At about sa family ang isa.

“Pero may nasulat na rin ako na isa, ‘yung ako lang talaga ang gumawa. It’s about self love po. Mas maganda kasi na matutunan na mahalin ang sarili natin bago mahalin ang iba.”

Si James Reid nga pala ang idolo ni Brenna.

“Idol ko siya, kasi bukod sa guwapo siya, ta-lented pa, marunong sumayaw, kumanta.”

At sino naman kaya ang pangarap niyang maka-colab sa pagkanta?

“Moira dela Torre po gusto ko maka-collaborate. Ang sabi kasi nila mas ka-genre ko raw si Ate Moira. Pero, lahat naman po kaya ko. Flexible naman po ako.”

Elias Point: Bagay na ka-love team ni Ryzza Mae

Pamilyar na nga ngayon ang mukha ni Elias Point, dahil siya nga ang tinanghal na first runner-up sa Mr. Pogi 2019.

Sa itsura pa lang, sa apelyido pa lang, alam mong may dugong dayuhan ang binatilyo.

Amerikano ang ama, at Pinay ang nanay. Sa New Jersey, USA siya pinanganak.

At bata pa lang, mahilig na sa musika, arts ang guwapong bagets.

Apat na taon na siya sa Pilipinas, na 2015 daw nu’ng una siyang dumating sa bansa.

“Ang mother ko, mahilig kumanta, pero hindi siya love ng music,” natatawang kuwento niya.

“At kuwento ng daddy ko, one time nasa mall kami sa US, bigla na lang akong kumanta. I was 2 years old nu’ng time na ‘yon.

“Seven years old nag-start na akong kumanta.”

At kaaliw si Elias, dahil mahusay rin siyang magsalita ng Bisaya, at magaling ding mag-Tagalog.

“Outgoing kasi ako na bata. Lagi akong kasama ng mga friends ko sa Iligan. Doon ako natuto mag-Bisaya. Then, Tagalog din.”

Anyway, kilala na rin sa Mindanao si Elias, dahil halos lahat yata ng mga pakontes doon ay kinukuha siyang singer. Madalas nga siyang mangharana sa Nor-thern Mindanao.

Anyway, marami ang nagsa-suggest na gawin silang magka-love team ni Ryzza Mae Dizon. Ang kuwela nga raw kasi ng tandem nila nu’ng nasa Mr. Pogi pa siya.