Mga mialma sa pag-veto sa coco levy fund dili mga mag-uuma – Panelo

Dili ang mga lehitimong mag-uum ang mialma sa gi-veto nga coco levy trust fund kun dili mga middlemen nga dili makamuwarta sa ilang negosyo.

Kini ang gipadayag sa Malacañang human mialma ang ubang grupo sa mga mag-uuma sa gihimong lakang ni Presidente Rodrigo Duterte ug gitawag pa kining nagluib sa mga coco farmer.

Mingon si Presidential Spokesman Salvador Panelo nga ang mga middlemen ang mireklamo tungod kay sila ang mikita ug dili ang mga mag-uuma sa lubi.

“Actually sa tingin ko lang ha, iyong reklamo ng mga farmers mukhan hindi naman iyong mga farmer mismo eh. Mukhang iyong mga middlemen ang mga nagrereklamo eh, parang sila talaga ang kumikita eh, iyong mga farmer hindi eh. Like for instance, iyong coconut planters, hindi naman mga farmer yata iyon. Parang iyon ang mga … the middlemen—any way sa tingin ko makakatulong eventually sa mga farmers iyon. Lalo na iyong ten billion funds, malaking bagay iyon eh,” matud ni Panelo

Human gi-veto sa Presidente ang enrolled bill kabahin sa dakung coco levy fund mialma ang Kilusan para sa Ugnayan ng mga Samahang Magniniyog tungod sa giingong pagluib sa Presidente.

Apan matud ni Panelo nga kung nahimo sa mga coco farmer nga nagpaabot sa taas nga panahun makapaabot sila sa diyutay nga panahun tungod kay gusto nga dili maadto sa laing kamot ug bulsa ang pundo nga alang sa mga mag-uuma sa lubi.