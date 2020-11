Mga Metro mayor kapit-bisig sa Marikina

Pinatunayan ng mga lider ng iba’t ibang lokal na pamahalaan na sa oras ng sakuna ay magtutulungan ang magkakalapit na lugar upang makabangon.

Humupa man ang baha na iniwan ng pananalasa ng bagyong ‘Ulysses’, simula naman ito ng pagbangon ng mga residente. At upang makatulong, nagpadala ang lokal na pamahalan ng Valenzuela City ng mga rescure team at kanilang equipment sa Marikina para sa gagawing clearing and cleaning ops sa lungsod.

Bukod dito pinakita rin ng lungsod sa kanilang social media post ang pinadala nilang mobile kitchen para sa mga pamilyang nasalanta, “Valenzuela City sends its Mobile Kitchen and CSWDO team at Malanday, Marikina evacuation site to help feed 1,500 families heavily affected by typhoon #UlyssesPH. #VCCares #ValenzuelaCares.”

Pagpapaabot din ng kanilang tauhan at equipment ang ginawa ng Makati City local government sa kasagsagan naman ng pagbaha sa Marikina. Nagpadala kasi sila ng search and rescue team sa Brgy. San Roque, Marcos Highway upang sumagip sa mga residente na apektado ng matinding pagbaha.