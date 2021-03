Mga Metro mayor atras sa bukas sinehan, arcade

HINDI muna papayagan ang lahat ng sinehan at amusement arcade na magbukas matapos na magkasundo ang mga Metro Manila mayor dahil sa muling paglobo ng kaso ng COVID-19

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Benhur Abalos, nagkaroon ng one policy, one voice ang mga alkalde na kung saan nagkasundo sila na pansamantalang i-suspend ang operasyon ng mga sinehan, maging ang lahat ng arcades.

Layunin nito na mapangalagaan ang lahat lalo na sa mga bagong kaso ng coronavirus di­sease na tumaas sa loob lamang ng dalawang linggo.

“Sa totoo lang, ang quarantine area namin nga­yon sa Oplan Kalinga ng Department of Touris­m at MMDA, the ones in charge of quarantine hotels, halos 89% puno na,” paliwanag ni Abalos.

Kaya naman kaila­ngan talagang mahigpit pa ring ­ipatupad ang health protocols.

“Dapat talaga may mga safety officer na palaging umiikot to make sure na talagang lahat naka-mask at ‘yong social distancing,” giit pa ni Abalos.

Nilinaw naman ni Dr. Rontgene Solante, infectious diseases specialist, hindi rin tugma na kalahati lamang ng kapasidad ng sinehan ay bubuksan para lamang maipagpatuloy ang operasyon dahil magkakaroon pa rin ng COVID-19 transmission.

“Pag nanood ka ng sine, nakikipag-usap ka, kumakain ka. Minsan sumisigaw ka kasi maganda ‘yong palabas. So alone are modes of expelling out the droplet or more aerosolization in that particular environment,” ayon kay Solante. (Vick Aquino)