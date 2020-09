Mga ‘meme’ ni Jose Mari Chan benta sa fan

Gaya ng inaasahan, trending agad-agad si Jose Mari Chan, sa pagpasok pa lang ng Setyembre. Well, taon-taon nga ay inaabangan ang pagpaparamdam ni Mr. Chan pagtungtong ng tinatawag na ‘Ber’ months.

At tama nga, pagpatak pa lang ng alas-dose ng madaling araw nitong September 1, sumilip na agad ang mahusay na singer, composer sa iba’t ibang social media platforms.

Iba’t ibang meme ang naglabasan, na ang iba ay may caption pa na, ‘Puwede na ba akong sumilip?’, ‘Puwede na ba akong kumanta?’

Pero sa totoo lang, sa halos anim na buwan nan gang pagkakakulong mga tao sa kani-kanilang bahay, parang nakakagaan ng loob na alalahanin na heto na nga si Mr. Chan, na maririnig na nga ulit ang mga sikat na kanta niyang Pamasko, na sa gitna ng pandemya, may pag-asa pa rin, at hindi pa rin natin dapat kalimutan na ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus.

Siyanga pala, may ibang binago na linya si Mr. Chan sa kantang ‘Can We Just Stop and Talk Awhile’. Ginawa nga niya itong napapanahon, na binanggit ang quarantine, internet, chat, at facetime. (Dondon Sermino)