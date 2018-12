Mga mayoralty candidate sa Metro Manila pinulsuhan

INILABAS na ang survey para sa mga kandidato ng pagka-alkalde sa Metro Manila na kung saan ay tanaw na tanaw na ang kanilang pagka­lamang o dikit na puntos para sa pag-upo sa trono ng alkalde ng siyudad.

Sa survey na inilabas ng Publicus Asia Inc. para sa eleksyon 2019, mahigit na 1,800 na rehistradong botante ang ininterview mula sa 16 lungsod at isang munisipalidad sa Metro Manila ang pumulso sa mga politiko na kandidato sa kani-kanilang siyudad.

Isa sa mga napulsuhang makakamit ang run-away victory ay sa Caloocan. Si Oscar Malapitan ay umariba sa ma­yoralty race na may 90 percent habang sa Valenzuela naman ay pina­ngungunahan pa rin ni Rex Gatchalian na may 96 percent.

Sa Pasig City, nangu­nguna pa rin si Robert Eusebio na may 76 percent na lamang kumpara sa walong posiyentong kalaban na si Vico Sotto.

Sa Navotas ay nanguna pa rin ang mga Tiangco na kung saan ang utol namang si Toby Tiangco na may 54 percent ang lalaban sa pagtatapos ng termino ni John Rey kumpara sa 18 percent na kalaban na si Dan Ang.

Hindi naman umub­ra ang seniority sa halalan sa pagka-mayor sa Manila kung saan si Isko Moreno ang lumabas na panalo sa mayoralty race na may 47 percent kum­para sa 21 percent ni Mayor Joseph Estrada, at 29 percent ni Alfredo Lim.

Sa San Juan, lumabas pa sa survey na ang ma­yoralty race ay dikit at hindi nagkakalayo ang resulta sa laban ng pagka-alkalde kung saan si Janella Estrada ang umungos sa kanyang 44 percent laban sa 43 percent ni Francis Zamora.

Sa Makati, si Abigail Binay ang nanguna sa kanyang 67 percent laban sa kapatid nitong si Junjun (20 percent), at Ricky Yabut (2 percent) sa karera ng pagka-alkalde.

Si incumbent Marikina Mayor Marcelino Teodoro naman ay walang makakalaban subalit meron itong 86 percent; samanatalang ang da­ting Vice Mayor Marion Andres sa vice mayoralty race ay nakakuha ng 67 percent.

Sa Muntinlupa, si Jaime Fresnedi at Celso Di­oko ay wagi naman sa pagka-alkalde at bise alkalde na may 61 percent at 35 percent ang bawat isa.

Nangunguna sa pagka-alkalde si Vice Mayor Joy Belmonte sa Quezon City na nakakuha ng 59 percent ng boto, sinundan ito ng kalabang si Bingbong Crisologo na may 17 percent.

Sa Taguig City, si da­ting congressman Lino Cayetano, na brother-in-law naman ng kasalukuyang mayor na si Lani Cayetano, at ang running mate nitong si Ricardo ‘Ading’ Cruz Jr. ang nanguna sa lungsod ng Taguig.

Si Lino Cayetano, ng Nacionalista Party, ay nakakuha ng 76 percent kumpara sa pambato ng PDP-Laban na si Arnel Cerafica na nakakuha naman ng 15 percent. Ang independent candidate naman na si Sonny Boy Andrade ay may 1 percent. Ang running mate naman na si Ricardo Cruz Jr. ay merong 65 percent ng boto kumpara sa manok ng PDP-Laban na si Henry Dueñas na may 18 percent.

Ang independent survey ay isinagawa mula Nobyembre 16 hanggang Nobyembre 20, 2018, at pinangasiwaan ito ng Pub­licus Asia, isang full-service political campaigns management at lobbying firm.

Siniyasat nito ang opinyon ng mahigit 1,800 res­pondent na mga pa­wang rehistradong botante lahat mula sa Caloocan City, Las Piñas City, Makati City, Malabon City, Mandalu­yong City, Manila, Marikina City, Muntinlupa City, Navotas City, Parañaque City, Pa­say City, Pasig City, Pateros, Quezon City, San Juan City, Taguig City, at Valenzuela City. Ang mga rehistradong botanteng ito ay may edad na 18-35 years old.