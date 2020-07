Mga mayor mahina sa contact tracing – IATF

Mahina umano sa kanilang tungkulin at hindi sapat ang mga ipinapatupad na istratehiya ng mga lokal na opisyal kaya di maawat sa pagkalat ang kontaminasyon ng COVID-19 sa bansa.

Ito ang report ni National Task Force for COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi kaugnay sa ginagawang paglaban ng gobyerno sa COVID pandemic.

Ayon kay Galvez, hindi sapat ang mga hakbang lalo na sa contact tracing ng mga alkalde kaya may mga COVID positive na nakakalusot sa kani-kanilang lugar.

“Sa trace, ngayon lang namin nalaman na iyong ginagawa ng ating mga mayors ay kulang pa. Karamihan, pagka-nag trace tayo ay mababa yung nati-trace, mayroong mga nakakawala na mga positive na gumagala,” ani Galvez.

Ang ratio aniya na nakukuha ng mga mayor ay `one is to twenty’ ang pinakamataas habang ang iba ay `one is to three’ lamang kaya nakakalusot ang ibang mga infected ng coronavirus.

Sinabi ni Galvez sa Pangulo na kinausap ni Tracing Czar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga alkalde sa Metro Manila pati na rin sa Cebu at sa Region IV at natuklasan nitong kulang pa ang ginagawang hakbang ng mga alkalde. (Aileen Taliping)