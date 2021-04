Mga mayor kinalampag sa A4 bakuna list

Iniutos ng Malacañang sa mga lokal na pamahalaan na magsumite na ng master list na kabilang sa Priority Group A4 para sa babakunahan kontra COVID-19.

Ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles, darating na sa susunod na mga buwan ang bulto ng mga bakuna kaya kailangang maayos na rin habang maaga pa ang sistema ng pamamahagi nito.

Ito’y matapos aniyang aprubahan ng pamahalaan ang updated list ng kategoryang ito na kinabibilangan ng mas maraming frontliner mula sa sektor at industriya ng transportasyon, market, paggawa o manufacturing, government services, hotel, edukasyon at media.

“We are expecting more and more doses to come in. Ngayong May with more doses compared to vo¬lume we expect for April, and then by June mas marami ‘yan sa May. The expected July volume is higher than June’s,” ani Nograles.

Iginiit niya na kailangan nilang paghandaan ang bulto ng mga bakunang ipamamahagi sa bawat local government unit para hindi umano mabigla ang pamahalaan, partikular ang Department of Health.

Dagdag ni Nograles, ibabatay ang ipapamahaging doses ng bakuna sa master list na isusumite ng mga LGU. (Mia Billones)