Mga mayor, chairman mananagot vs quarantine pasaway

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga alkalde at mga opisyal ng barangay na mahigpit na ipatupad ang health protocol para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa kanyang regular na ‘Talk to the People’, hindi naitago ng Pangulo ang pagkadismaya sa patuloy na pagkalat ng kontaminasyon dahil marami pa ring mga Pilipino ang hindi sumusunod sa tamang pag-iingat.

“Rules are there and you do not follow. Well, let me tell you, under the police power the state, ang mayor, barangay captain, they are the persons of authority,” anang Pangulo.

Aatasan aniya nito ang Department of Interior and Local Government (DIILG) para panagutin ang mga alkalde kapag mayroong mga aktibidad sa kanilang lugar na hindi nasusunod ang basic health protocols.

Kapag nagpabaya aniya ang mga mayor at kapitan ng barangay ay paparusahan ang mga ito batay sa nakasaad sa Revised Penal Code.

Binalaan din ni Duterte ang mga opisyal ng barangay na mananagot kapag nagkaroon ng malakihang pagtitipon sa kanilang lugar.

“Itong mga barangay captains ang may problema kasi maliit lang ang mga barangay. Do not give me this shit na hindi ko alam. The DILG will go after you administratively and criminally kapag may nangyari pang pistahan diyan,” wika ng Pangulo.

Nakarating sa Presidente ang fiesta celebration sa Malolos sa kabila ng umiiral na MECQ na nagkaroon umano ng mass gathering at sayawan ng mga tao. (Aileen Taliping)