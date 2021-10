Mga mayor bahala sa tiangge

Ipinauubaya na ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa mga Local Government Unit (LGU) kung papayagang makapag-operate ngayong­ holiday season ang mga tiangge.

Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa Laging Handa press briefing na walang nakasaad sa regulasyon ng IATF na nagbabawal sa pagbubukas ng mga tiangge kaya nasa mga LGU na kung papayagan ang mga ito na makapagtinda nga­yong kapaskuhan.

“Wala pong ipinagbabawal ang mga tiangge na ‘yan, hindi po iyan technically ipinagbabawal under the IATF regulation, but of course kailangan po na­ting siguruhin ang implementasyon ng minimum public health standards,” ani Malaya.

Kailangan lamang aniyang makipag-ugna­yan ang tiangge operator sa LGUs dahil ang mga ito ang magpapasya kung papayagan silang makapagtinda ngayong holiday season. (Aileen Taliping)