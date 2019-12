Mga Marcos Lusot Sa ₱200B Tagong-Yaman

PANIBAGONG forfeiture case na nasa P200 bilyon laban sa pamilya Marcos at crony nito ang ibinasura ng Sandiganbayan dahil sa kawalan ng ebidensya.

Ito na ang ikaapat na civil case laban sa mga Marcoses na ibinasura ng graft court ngayong taon.

Sa 58 pahinang desisyon ng Sandiganbayan sinabi nito na ang pagbasura sa kaso ay dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang alegasyon laban sa mga Marcos at kawalan ng mga matitibay na ebidensya.

“Wherefore, premises consi­dered, for failure of the plaintiff to prove its allegations by preponderance of evidence, the subject complaint filed against defendants Estate of Ferdinand Marcos, Imelda R. Marcos… is hearby dismissed,” nakasaad sa desisyon.

Ayon sa Sandiganbayan, bulto ng documentary evidence na iprinisinta ng prosekusyon ay pawang mga photocopies na ang karamihan ay hindi na mabasa.

Ang nasabing kaso ay isinampa noong 1987 laban sa mag- asawang Ferdinand at Imelda Marcos at mga anak na sina Imee, Bongbong at Irene.

Nais ng PCGG na marekober ang P200 billion na ill-gotten wealth ng pamilya, kabilang dito ang P976 million bank deposit sa Security Bank and Trust Company; P711 million bank depo­sits sa Traders Royal Bank; P18 million residential property sa Leyte; P33 million sa agricultural land sa Leyte;P1.6 billion shares of stock sa PLDT; US$ 292 million foreign bank deposits; US$ 98 million investments sa Estados Unidos at United Kingdom; mga alahas at mga painting.

“On a final note, the Court acknowledges the atrocities committed during Martial Law under the Marcos regime and the ‘plunder’ committed on the country’s resources. However, absent sufficient evidence that may lead to the conclusion that the subject properties were indeed ill-gotten by the Marcoses,” ayon pa sa Sandiganbayan.

Matatandaan na tatlo pang forfeiture case ang naipanalo ng mga Marcos dahil din sa kawalan ng ebidensya kabilang dito ang P102 bilyon noong Agosto, P1 bilyon noong September at P267.371 milyon noong October 14, 2019. (Tina Mendoza/JC Cahinhinan)