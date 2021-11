Mga mapang-abusong amo, may katapat na kayo!

Magandang araw, mga Kakampi!

Hindi na nawala sa balita ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga kasambahay. Naririyang minamaltrato sila at sinasaktan ng kanilang mga amo.

Bukod pa riyan, hindi pa sila binabayaran ng tamang suweldo, hindi nabibigyan ng maayos ang tulugan at hindi pinapagamot tuwing nagkakasakit.

Ang masaklap nito, ilan sa kanila ang tinitiis na lang ang kalagayan sa mapang-abusong amo dahil sa hirap ng buhay at walang mahanap na ibang trabaho, lalo ngayong panahon ng pandemya.

Pero may iba rin, gaya nitong si Mary Joy ng Sorsogon, na tumatayo laban sa mga mapang-abusong amo. Ito ang liham na kanyang ipinaabot sa ating Free Legal Helpdesk:

Gusto ko po malaman kung may batas po ba na may karapatan kaming mga kasambahay na ireklamo ang aming mga abusadong amo?

Salamat sa iyong tanong Mary Joy. Ano ba ang karapatang mayroon ang isang kasambahay? Ano ba ang maaaring gawin ng isang kasambahay kapag nakaranas siya ng pang-aabuso mula sa kanyang amo?

Lingid sa kaalaman ng marami, mayroon tayong batas na magsisilbing pantapat sa mga mapang-abusong amo. Sa batas na ito, inilalatag ang mga karapatan ng isang kasambahay at maaaring kasuhan ang mga employer na lalabag dito.

Ito ay ang RA 10361 o ang Kasambahay Law, na pinoprotektahan ang mga domestic workers natin na nagtatrabaho sa Pilipinas.

Malinaw ang proteksiyong ibinibigay ng batas na ito sa mga kasambahay dahil ito ang nakalagay sa Section 5 nito:

SEC. 5. Standard of Treatment. – The employer or any member of the household shall not subject a domestic worker or “kasambahay” to any kind of abuse nor inflict any form of physical violence or harassment or any act tending to degrade the dignity of a domestic worker.

Sa probisyong ito ng Kasambahay Law, malinaw na hindi dapat makaranas ang isang kasambahay mula sa kanyang mga amo ng anumang uri ng pananakit, harassment o anumang uri pagkilos na makapagbababa ng dignidad.

Nakalagay naman sa Section 6 ng Kasambahay Law ang Boarding, Lodging, at Medical Assistance, kung saan nakasaad:

SEC. 6. Board, Lodging and Medical Attendance. – The employer shall provide for the basic necessities of the domestic worker to include at least three (3) adequate meals a day and humane sleeping arrangements that ensure safety.

The employer shall provide appropriate rest and assistance to the domestic worker in case of illnesses and injuries sustained during service without loss of benefits.

At no instance shall the employer withdraw or hold in abeyance the provision of these basic necessities as punishment or disciplinary action to the domestic worker.

Ibig sabihin nito, kailangang ibigay ng isang amo ang mga pangunahing pangangailangan ng isang kasambahay, kabilang na dito ang pagkain ng tatlong beses sa isang araw at ligtas at maayos na tulugan.

Kailangan ding bigyan ng employer ng sapat na pahinga at tulong ang kasambahay kung ito’y magkasakit o magtamo ng pinsala habang ginagampanan ang tungkulin. Hindi rin siya dapat alisan ng benepisyo sa panahong iyon.

Hindi rin maaaring itigil ng amo ang pagbibigay ng mga nasabing pangangailangan bilang parusa o pagdisiplina sa kasambahay.

Mary Joy, ang mga lalabag sa batas na ito ay may kaparusahan na multang hindi bababa sa sampung libong piso (P10,000) ngunit hindi hihigit sa apatnapung libong piso (P40,000).

Kung mayroon kang reklamo sa iyong amo, puwede kang sumangguni sa Department of Labor and Employment (DOLE). Maaari mong malaman sa hotline 1349 ang pinakamalapit na DOLE Regional Office sa iyong lugar.

-ooo-

Kung may gusto kayong malaman tungkol sa batas, bukas po ang FREE LEGAL HELPDESK para sa inyo. Pumunta lang sa facebook.com/cheldiokno at i-click ang “Send Message”. Dapat PANTAY PANTAY SA HUSTISYANG PANDEMYA!