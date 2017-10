Mga mamamahayag sa MPDPC, handa sa sakuna

Tweet on Twitter

Handa na sa sakuna o ano mang uri ng kalamidad ang mga mamamahyag sa Manila Police District Press Corps (MPDPC) matapos sumailalim sa disaster preparedness workshop and seminar kahapon.

Ang pagsasanay ay pinasimulan dakong alas-10:00 ng umaga na isinagawa sa loob ng MPDPC office sa UN Ave., Ermita, Maynila.

Ayon kay Mer Layson, presidente ng MPDPC, hindi lamang ang paghahatid ng balita at impormasyon sa publiko ang dapat alam ng isang mamamahayag, bagkus ay kung papaano ililigtas ang pamilya at sarili kapag may calamity.

Ang grupo ng Search and Rescue Unit Foundation (SARUF) na pinamumunuan ni Jerry Carual ang siyang nanguna sa pagtuturo ng personal at home survival kapag nagkaroon ng malakas na lindol, sunog, bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad.

Itinuro din kung papaano dalhin sa ligtas na lugar ang pamilya, tamang pag-assemble ng disaster kit, Basic life support, first aid, vehicular extrication, patient packaging, spine board management, bandaging splinting, lift at carry support.

Sinabi ni Carual, napapanahon at mahalaga ang pagsasanay dahil maraming kalamidad ang dumarating sa bansa.