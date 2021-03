Mga mall sa GCQ inurong pagbukas ng sinehan

Nagpasya ang ilang mall na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) na ipagpaliban ang planong pagbubukas ng kanilang mga sinehan para hintayin muna ang pahintulot at ilalabas na panuntunan ng mga pamahalaang lokal sa balik operasyon nila.

Ito’y sa kabila umano ng nauna nang memorandum na inisyu ng Department of Trade and Industry (DTI) na pinapayagan nang magbukas ang mga sinehan subalit hanggang 25% seating capacity bilang pagsunod sa health at safety protocol kontra COVID-19.

Kabilang sa mga establisimiyento na nagpahayag ang pamunuan na hihintayin muna ang go signal ng mga pamahalaang lokal ay ang Ayala Malls, SM Supermalls, Araneta City at Robinsons.

Matatandaang pinayagan na ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na magbukas ang mga sinehan, museo, pasyalan at ilan pang establisimiyento sa mga lugar na nasa ilalim pa ng GCQ simula Pebrero 15 kapag naglabas na ng mga guideline para sa operating capacity ng mga ito.