Mga magulang, bisita bawal sa PMA graduation

Pinagbawal ang pagpunta ng mga magulang, bisita, at media na magoobsersba sa pagtatapos ng Philippine Military Academy (PMA) ‘Masidlawin’ Class of 2020 na gaganapin sa May 22 bilang pag-iingat na hindi umano mahawa ang mga kadete sa coronavirus disease-19 (COVID-19).

Ayon kay PMA spokesperson Navy Capt. Cheryl Tindog, hindi ipinahayag kung pakakadalo si Presidente Rodrigo Duterte sa nasabing pagtatapos.

Sinabi ni Tindog na naka live-stream sa PMA official Facebook page ang graduation ceremony na gaganapin sa compound ng academy.

Aniya, ang detalye ng mga top 10 na PMA cadet ay mailalabas sa virtual news conference sa May 20.

Pinagtibay ng PMA ang health protocol noon pang Febraury at nag-lockdown noong Marso kasabay ng pagsasailalim ng buong Luzon sa enhance community quarantine (ECQ).

Sinabi ng tagapagsalita, naging restricted din ang mga aktibidad sa loob ng Fort del Pilar sa mga teacher at personnel habang ang mga kadete ay magpapatuloy sa kanilang academic and military training.

Dahil sa social distancing rule, ilang mga kadete ay kumukuha ang instruction online mula sa kanilang mga barrack na nakasuot ng face mask sa gitna ng kanilang training.

“While many events that required a big gathering were canceled, graduation would proceed because the military needs more warm bodies on the field,” ani Tindog. “Even during the pandemic, the New People’s Army and the Abu Sayyaf are still active.”

Ayong kay Tindog sa gaganapin na pagtatapos, ang pagsuot ng face mask ay mandatory at bawal ang pakikipagkamay at beso-beso.

Hindi pa umano sigurado kung makadadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing pagtitipon.

“We have sent invitations, but we are still waiting for their response. We hope they could come, but we would understand if they would not be able to because they have a more urgent pandemic to respond to,” saad ni Tindog. (Allan Bergonia)