Mga magsasaka, babaratin ng NFA

Tiniyak ni National Food Authority (NFA) administrator Jason L.Y. Aquino na may sapat na pondo ang ahensya para sa pagbili ng palay na aanihin ng mga lokal na magsasaka simula ngayon­g buwan.

Ayon kay Aquino, ipinamahagi na ang mahigit P45 milyon sa mga field office ng NFA sa buong bansa upang bilhi­n ang palay ng mga magsasaka.

Ang kahandaan ng NFA na agad bilhin ang mga bagong ani na palay mula sa mga indibidwal o organisadong grupo ng mga magsasaka ay sa layong samantalahin na rin ang mababang presyo nito at mapigilan ang pagsasamantala ng ilang negosyante.

Binibili ng NFA sa halagang P17 kada kilo ang malinis at tuyong palay at may kasamang insentibo na pitumpung sentimo hanggang piso kada kilo para sa delivery; dalawampu hanggang limampung sentimo kada kilo para sa pagpapatuyo at tatlumpung sentimo kada kilo para sa cooperative development.

Mayroong halos tatlong-daang buying stations sa buong bansa ang NFA na handa nang tumanggap ng ibibentang palay ng mga magsasaka.

Bukod dito, may mobile procurement teams din ang ahensya na nagtutungo sa mga malalayong barangay para bumili ng palay.