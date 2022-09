Mga magsasaka 1 taon tigil hulog sa lupa – Marcos

Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., ang isang taong moratorium sa annual amortization at interest payments ng mga agrarian reform beneficiaries (ARB).

Ayon sa Department of Agrarian Reform (DAR), ang executive order ay bilang paghahanda sa pagtupad sa commitment ng administrasyon Marcos na ipinasa ng Kongreso para maging batas kung saan iko-condone ang mga loan na may hindi nabayarang amortization at interes.

“We always think about the farmers’ welfare. The one-year moratorium and condonation of farmers’ loan payments will lead to the freedom of farmers from debts,” ani DAR Secretary Conrado Estrella III.

Layunin umano nito na matulungan ang ARB sa kanilang mga utang para magamit nila ang pera para mai-develop ang kanilang mga farm.

Una nang pinag-usapan sa Cabinet meetings noong nakalipas na buwan ang mga hakbang para matulungan ang mga ARB.

Kabilang dito ang condonation sa pagbabayad ng amortization fees at interes sa mga loans at pagbibigay ng legal na tulong sa mga sigalot sa lupain. (Juliet de Loza-Cudia)