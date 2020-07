Mga magbabalik-alindog sa gym, kailangang mag-face mask

Pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry na kailangang smunod sa health protocol sakaling payagan na ang muling pagbubukas ng gym at fitness center sa bansa.

Ilan sa mga required para sa mga magpapawis sa gym ay ang ilang protective gear tulad ng face mask at gloves.

“Ang mga dagdag na pag-iingat po natin dito sa pagbubukas ng ilan pang sektor ay iyong pag-require pa ng mga ibang protective gear dito po sa mga sectors na ito at ang mga workers dito at iyong mga customers nila,” ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez.

“For example, ito hong sa gym, mga fitness centers, mga sports facilities… ni-require po rin natin dito na iyong mga pumupunta po dito sa gym na nagshi-share ng mga equipment, kailangan may gloves sila. Siyempre suot din ang mask lalo na kung may mga iba pang tao doon,” aniya pa.

Simula sa Sabado ay papayagan na ang pag-operate ng 30-percent capacity sa mga gym sa lugar na nasa ilalim ng general community quarantine.

“I-encourage din natin iyong pagsusuot ng mga shield para dagdag proteksyon,” ayon pa kay Lopez. (RP)