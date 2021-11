Mga lumang jeep, bus payagang bumiyahe

Nananawagan si Senador Risa Hontiveros sa Department of Transportation (DOTr) na payagang bumiyahe ang mas maraming tradisyunal na bus at jeepney sa National Capital Region (NCR) at ilang ruta sa probinsya na inirekomenda kamakailan ng mga consultant ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Sabi ni Hontiveros, ito ay dapat gawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuter kahit na pansamantala lamang at hindi nadidiskaril ang Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program.

“Ang siksikang pampublikong transportasyon ay COVID superspreader. Kaya panahon na para payagan muna uli ng DOTr na bumiyahe ang traditional buses at jeepneys at magbukas ng mga bagong ruta, lalo pa at inaasahang mas marami na ang mga commuter,” ayon kay Hontiveros.

Ang panawagang ito ng senadora ay kasunod ng pag-alis ng curfew sa Metro Manila dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at pagtaas sa 70% ng kapasidad ng mga PUV. (Dindo Matining)