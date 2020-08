Mga LSI hinarana sa Bohol

Pinasilip ni Tourism Secretary Berna Romulo-Puyat kung paano ang diskarte ng Bohol provincial government para mapanatili ang mataas na moral ng mga naka-quarantine na locally stranded individual (LSI).

Ito’y sa pamamagitan ng pagtugtog sa kanila ng mga kanta na nagbibigay ginhawa at pag-asa sa kabila ng kanilang pagkaka-quaratine.

“This is how the Bohol Provincial Government keeps morale high! Serenading LSIs who are under quarantine with songs that bring comfort and inspire hope. With balcony seating and open air, vertical concerts are a good model for live shows under the New Normal,” caption ni Puyat sa Instagram post. (Issa Santiago)