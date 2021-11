Mga lola na edad 70-90 umariba sa softball

Ang Colorado women softball team ay pinaniniwalaang siyang pinakamatandang team sa US dahil sa kanilang mga player na may edad na.

Ang Colorado Peaches na itinatag noong 1991 ay meron nang halos 50 players na karamihan ay mga nasa edad 70s, 80s at 90s.

Sa kabila ng pagkakaroon ng mga pinakamatatandang players, nakuha ng Peaches ang silver medal sa ginanap na World Senior Games tournament sa Utah noong nakaraang taon.

Ngayon taon, hindi sila nakakuha ng medal sa naturang event, pero tinalo naman nila sa kanilang laro ang naka-gold medal team.

Ayon sa isa sa player nito na si Maggie McCloskey, 90, “”Even if we don’t win, we win. The big thing is to be a worthy opponent.”

Ayon kay McCloskey, noong 2012 ay muntik nang mabuwag ang koponan dahil halos kalahati ng mga manlalaro nito ay umayaw na dahil sa kaniiang mga edad, subalit muling binuo ng mga natitirang miyembro ang team matapos silang makakuha ng bagong coach sa katauhan ni Gail Klock subalit nasawi rin nitong Marso.

Sa official website ng team, ang kanilang purpose ay “to empower senior women to grow physically, mentally and spiritually by contributing time and effort developing camaraderie in the spirit of play.” (Ronilo Dagos)