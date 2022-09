Mga local gov’t exec bawal luxury vehicle sa operasyon

Pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga local government unit (LGU) na iwasang bumili at gumamit ng mga luxury vehicles para sa kanilang operasyon.

Nanawagan si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan na maging maingat at tumalima sa budgetary, procurement at auditing laws, gayundin sa iba pang regulations at standards.

“Manatili po tayong matipid sa pagpili ng sasakyan lalo na’t hindi pa tayo nakakabangon sa masasamang epekto sa ekonomiya ng pandemya ng COVID-19. Dapat po tayong maging halimbawa sa ating mga nasasakupan sa masinop na paggamit ng pondo ng bayan,” pahayag ni Abalos.

Tinukoy ng DILG ang mga sasakyang itinuturing na luxury vehicles, na kinabibilangan ng mga kotse (sedan o hatchback) na may engine displacement na lampas sa 2,500 cc kung gasoline-fed o 3,500 cc kung diesel-fed at/o na may engine na lampas sa 4 cylinders at passenger vans o pickup type vehicles na may engine displacement na lampas sa 2,500 cc kung gasoline-fed o 3,000 cc kung diesel-fed at marami pang iba. (Dolly Cabreza/Kiko Cueto)